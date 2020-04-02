Глава минздрава Израиля заразился коронавирусом

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2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренны? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Верующим на карантине еще сложнее

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Глава минздрава Израиля заразился коронавирусом

              2 апреля 2020, 10:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом нового типа, сообщила государственная радиостанция Kan со ссылкой на заявления канцелярии министра.

              По информации радиостанции, коронавирус был диагностирован также у жены Лицмана. Отмечается, что министр продолжит свою работу из дома в соответствии с рекомендациями врачей, передает ТАСС.

              Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло к вечеру среды до 6 тыс. 092, увеличившись за сутки на 710 человек, количество умерших достигло 25. По данным Минздрава еврейского государства, состояние 95 пациентов оценивается как тяжелое, 241 человек выздоровел.

              11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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