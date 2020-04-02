Глава минздрава Израиля заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом нового типа, сообщила государственная радиостанция Kan со ссылкой на заявления канцелярии министра.

По информации радиостанции, коронавирус был диагностирован также у жены Лицмана. Отмечается, что министр продолжит свою работу из дома в соответствии с рекомендациями врачей, передает ТАСС.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло к вечеру среды до 6 тыс. 092, увеличившись за сутки на 710 человек, количество умерших достигло 25. По данным Минздрава еврейского государства, состояние 95 пациентов оценивается как тяжелое, 241 человек выздоровел.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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