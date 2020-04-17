Правительство передало регионам коечный фонд в размере 60 больниц

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда, их получат более 60 больниц.

«Мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которые определяют, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Таких клиник во всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек, а для их оснащения мы выделили регионам и федеральным органам исполнительной власти более 36 млрд рублей», – сказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что выделенные средства должны максимально быстро дойти до регионов.

Он добавил, что срок дистанционной выдачи больничных для работающих пенсионеров продлевается до 30 апреля. «Подписано постановление, которое продлевает особый порядок выдачи больничных листов в связи с пребыванием на карантине работающих пенсионеров, он будет действовать до 30 апреля включительно», – пояснил Мишустин.

Премьер уточнил, что более 21 млрд рублей выделят из Фонда соцстрахоания на выплаты больничным работающим пенсионерам, их получат около 2 млн человек.

Глава правительства также поручил Минздраву и Минпромторгу с 17 апреля обеспечить сбор и обобщение данных по ситуации с коронавирусом. Эти данные должны поступать в кабмин дважды в неделю, отметил Мишустин.

«Министерству здравоохранения поручаю вести постоянный мониторинг использования коечного фонда в регионах и еженедельно докладывать о ситуации в правительство», – сказал премьер.

Кроме того, он потребовал оперативно завершить ремонт дорог к медучреждениям. «Очень важно, чтобы до медицинских учреждений можно было доехать удобно и быстро. Для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медицинским учреждениям», – сказал он.

В ходе совещания правительства президент Владимир Путин также заявил, что проблема распространения коронавирусной инфекции уходит в регионы, а Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения для борьбы с заболеванием. Президент отметил, что необходимо подготовить производство для достаточного количества вакцин в стране.

Глава государства заверил, что Россия обязательно победит эпидемию.