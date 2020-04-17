Роспотребнадзор объяснил правила возврата средств за оплату отеля

Вернуть средства за отель при отмене поездки можно через официальный сайт отеля, при «невозвратном тарифе» также можно потребовать деньги, сославшись на непредвиденные обстоятельства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Если вы бронировали проживание напрямую в отелях иностранных государств, вернуть предоплату или расторгнуть договор можно, написав заявление через официальный сайт гостиницы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

При «невозвратном тарифе» можно потребовать средства у иностранного отеля, ссылаясь на обстоятельства, не зависящие от воли сторон, либо воспользоваться процедурой отмены операции по картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР.

При этом если человек отказывается от услуг гостиницы при отсутствии ограничительных мер, возврат средств производится с учетом фактически понесенных исполнителем расходов.

Кроме того, Роспотребнадзор объяснил, что можно вернуть полную стоимость авиабилетов, так как это вынужденный отказ от путешествия.

«Отмена поездки из-за введения ограничений на передвижение и режима самоизоляции в связи с распространением вируса COVID-19 признается вынужденным отказом от полета и позволяет вернуть полную стоимость авиабилета и все виды уплаченных сборов даже по «невозвратному тарифу», – уточнили в ведомстве.



Также можно вернуть проездные документы, приобретенные на поезда, отправляющиеся с 11 апреля по 1 июня, в том числе и по «невозвратному тарифу».

Средства можно вернуть и за тур, если отказ от поездки произошел из-за объявления угрозы жизни и здоровью.

«В случае отказа от поездки в связи с объявлением угрозы для жизни и здоровья, клиент имеет право на перенос даты путешествия на более поздний срок, либо на возврат всей стоимости тура до начала путешествия», – пояснили в Роспотребнадзоре.



В случае если отказ от тура произошел до сообщений об угрозе распространения коронавируса в конкретной стране или введения ограничений на ее территории, человек может расторгнуть договор только при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.



«Чем раньше турист обратится с заявлением, тем больше вероятность возврата полной стоимости», – отметили в ведомстве.

Ранее российские туроператоры попросили власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты.

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