Госдума упростила получение гражданства России для иностранцев

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который позволит иностранцам не отказываться от своего гражданства при вступлении в гражданство России.

Таким образом, исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, передает РИА «Новости».

Законопроектом также предлагается при подаче заявления на гражданство России исключить требования о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Кроме того, аналогичную норму предлагается распространить на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ, и имеющих в этом браке общих детей; иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в РФ.

Одновременно сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

Гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упростят подачу заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать заявление на гражданство России без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Законопроект, который позволит иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство, не отказываясь при этом от имеющегося, был внесен в Госдуму 7 апреля.