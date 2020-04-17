Лавров рассказал, о чем скучает в период коронавируса

Глава МИД Сергей Лавров в преддверии 85-летнего юбилея спортивного общества «Спартак» признался, что скучает по футболу в период ограничений из-за пандемии коронавируса.

«Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

«Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле», – добавил он.

Глава МИД рассказал также, что футбольный клуб для него «как Родина, которую не выбирают».

«Для меня «Спартак» – это больше чем команда, это то, что даже во время самых тяжелых переговоров помогает найти душевное равновесие», – сказал он.

По его словам, «Спартак» со мной всю сознательную жизнь, других команд никогда не было».

Министр рассказал, что в первом классе жил «у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного «Спартака» находился рядом с домом».

«Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю», – сказал он.

«Как я уже говорил, в моем понимании, «Спартак» – это как Родина, ее не выбирают», – отметил глава МИД России.

Лавров также рассказал о том, есть ли у него приметы, которые помогают побеждать любимой футбольной команде.

«Особых примет у меня нет, даже несмотря на то что, по словам одного из моих товарищей, статистика «Спартака» при условии моего «живого» посещения той или иной игры оставляет желать лучшего», – сказал Лавров.

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