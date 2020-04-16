Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации

Певица Татьяна Буланова, госпитализированная в реанимацию с подозрением на инсульт, рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, однако пока врачи не говорят о выписке.

«Все хорошо, спасибо», – ответила исполнительница на вопрос телеканала «360» о ее самочувствии.

Сейчас Буланову перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, однако пока речи о выписке не идет.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в реанимацию одной из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом.

Концертный директор артистки уточнил, что у Буланова госпитализирована с микроинсультом.