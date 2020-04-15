Центр «Моя работа» предложил москвичам более 40 тыс. вакансий

Центр занятости «Моя работа» предлагает москвичам больше 40 тыс. новых вакансий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Рынок труда Москвы – самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов. Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости сейчас активно сотрудничают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим. Только за последние две недели на сайте центра появились 44 тыс. новых вакансии, и уже более одной тысячи людей нашли работу в период эпидемии», – рассказала Ракова, ее слова приводятся на сайте мэра Москвы.

Она отметила, что сейчас наблюдается большой спрос на вакансии логистов, курьеров, операторов контакт-центров, менеджеров по онлайн-продажам, водителей грузовиков, комплектовщиков. Есть спрос на специалистов ИТ-сферы – многим компаниям требуются сайты и сервисы по доставке, базы данных, онлайн-оптимизация бизнес-процессов. Также требуются аналитики и разработчики в области искусственного интеллекта.

Москвичи, которые ищут работу, могут оформить заявку на подбор вакансий на порталах «Моя работа» и «Моя карьера». На сайте «Моей работы» в режиме онлайн также доступны сервисы профессионального тестирования, профессиональной ориентации, консультации и услуги по содействию в открытии собственного дела, профессионального обучения по национальным программам.

Кроме того, на сайте центра «Моя карьера» можно получить направление на профориентационное тестирование и консультацию карьерного эксперта или психолога. Запись на прием на сайте «Моей карьеры» осуществляется через личный кабинет, на сайте «Моей работы» – с помощью онлайн-заявки.