Мошенник под видом бойца UFC выманил у Запашного 50 тыс. рублей

Неизвестный, представившись бойцом UFC Алексеем Олейником, выманил у директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного 50 тыс. рублей.

Запашный сообщил в МВД, что ему в мессенджер написал неизвестный и представился его другом, бойцом UFC Алексеем Олейником, и попросил там 50 тыс. рублей, передает канал 360.

Запашный перевел ему деньги и перезвонил Олейнику, который сейчас проживает в США. Тот удивился, и сообщил, что никаких денег не получал.

В МВД связались с Запашным для выяснения обстоятельств. Директор попросил не приезжать к нему из-за режима самоизоляции. Он сообщил, что сам готов подъехать в отделение полиции и написать заявление о краже денег.

Запашный в соцсетях сообщил, что он и его брат Аскольд занимаются благотворительностью, и передают деньги нуждающимся.

«Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл» – заключил директор цирка.

Ранее сообщалось, что мошенники разослали россиянам сообщения о «штрафах за самоизоляцию» с предложением оплатить эти суммы.