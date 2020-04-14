В Сети появилась интерактивная панорама строящейся в Новой Москве больницы

В Рунете появилась интерактивная панорама строительства инфекционной больницы в Новой Москве в высоком разрешении.

Проект издания Life.ru под названием Gigarama представил большую панораму со строительной площадки инфекционной больницы в Новой Москве на 500 коек, половина из которых – реанимационные.

На карте можно увидеть будущие склады, общежитие для охраны, вертолетную площадку, центр стерилизации оборудования, хозяйственные, лечебные и приемные блоки, котельную, подъездные дороги и многое другое.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что строящаяся в Новой Москве клиника, которая примет больных коронавирусом, не будет временной.

5 марта Собянин подписал указ о строительстве инфекционной больницы, которая будет расположена в Новой Москве. Также для борьбы с коронавирусом запустили дополнительные стационары.

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