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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

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Многие пытаются найти в пандемии COVID-19 хоть что-нибудь хорошее. К примеру, популярной стала точка зрения, согласно которой простой мировой экономики благотворно отразится на экологической ситуации. Якобы мы выполнили «план Греты Тунберг» – пусть и против воли, зато в рекордные сроки. Но так ли это? Ведь происходящее сейчас не подтверждает «зеленую» философию, а проверяет ее на прочность. Подробности...
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              Названы новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

              14 апреля 2020, 12:13

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых практиках в регионах России, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

              Новые практики включают подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности. Источниками мониторинга стали официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и телеграм-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

              Отмечается, что несколько регионов предприняли меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения. Так, в Еврейской автономной области закупили томографы, в Приморском крае организовали работу госпиталей в трех муниципалитетах на 1000 мест, в Тамбовской области открыли центр на 80 коек с работой 40 аппаратов ИВЛ. 

              В Москве и Пензенской области перепрофилировали областные больницы. В Ленинградской области выделили 41 млн рублей на приобретение дополнительных аппаратов ИВЛ и 27 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты, в Московской области перепрофилировали инфекционное отделение больницы в Жуковском на 100 коек и стационар Ногинской ЦРБ на 200 коек, в Смоленской и Новосибирской областях идет строительство инфекционной больницы. 

              В Пермском крае планируют организацию 1800 коек, в Псковской области построена новая инфекционная больница, в Республике Башкортостан реструктурировали РКБ им. Г.Г. Куватова под инфекционный госпиталь, в Ростовской области открыли моногоспиталь на 60 коек, в Республике Саха (Якутия) оборудовали две обсерватории на 230 коек, в Севастополе организовали 100 коек с ИВЛ.

              В институте отметили организацию новых центров диагностики коронавируса в регионах. В Москве вышли на проведение 18 тыс. тестов в день, оцифровку результатов тестирования и поступление данных в систему ЕМИАС. В Ивановской области и Камчатском крае увеличили объемы тестирования, в Саратовской области организовали дополнительную лабораторию. В Ивановской области региональные лаборатории получили статус референс-центра. 

              Также в регионах был организован резерв лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса. Так, в Краснодарском крае организована дополнительная закупка 1,8 млн масок, в Омской области перепрофилировали 20 ателье под пошив многоразовых масок, закупили 500 тыс. одноразовых защитных масок и 2 тыс. литров антисептика для рук, в Новосибирской области изготовляют 100 тыс. защитных масок в день. В Калужской области вырос выпуск защитных масок до 187 тыс. в день. 

              В ЭИСИ обратили внимание на региональные меры по профилактике и нераспространению коронавируса. В Иркутской области и Ненецком автономном округе режим самоизоляции продлили до 19 апреля, в Томской области до 30 апреля/1 мая. В Краснодарском крае продлен до 18 апреля запрет передвижения между муниципалитетами, в Смоленской области действует запрет на въезд в г. Вязьму для не имеющих прописку.

              В Приморском крае отменили межмуниципальные автобусные рейсы по 26 направлениям. В Республике Башкортостан отменили четыре пригородных поезда, в Севастополе ужесточили проверки на КПП. В Ивановской, Иркутской, Челябинской, Кировской областях и Республике Саха (Якутия) обязательна двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавируса. 

              В Кировской области представители аэропорта и ж/д вокзала должны сообщать в минздрав и Роспотребнадзор о прибывших в регион. В Архангельской области приостановлено авиасообщение с Москвой, а также сокращено количество поездов. В Смоленской области отменили «Ласточки» Москва-Смоленск. 

              В Республике Алтай усилен контроль за прекращением работы турбаз, в Чеченской Республике действует пропускной режим для совершения поездок, в Республике Саха (Якутия) действует приказ усилить контроль за прибывающими в регион, в Псковской области введен жесткий режим самоизоляции. В Красноярском крае перешли на электронные пропуска. 

              В Москве, Алтайском крае, Самарской, Курской, Тюменской областях, Республике Хакасия, Республике Марий Эл обязательна дезинфекция общественных пространств и транспорта. 

              Также в Москве штрафуют магазины, которые не нанесли социальную разметку. В Нижегородской области стартовали массовые проверки юридических лиц на соблюдение карантинных мер, в Санкт-Петербурге закрыты православные храмы с 14 по 19 апреля. В Свердловской области запрещены религиозные церемонии, а также посещение кладбищ. 

              Также по инициативам властей в регионах организованы меры поддержки граждан. В Смоленской области 500 литров антисептика передали больницам. В Московской области медикам выделили машины Госадмтехнадзора. 

              По инициативе бизнеса в Москве оргнизована безвозмездная передача комплектующих для аппаратов ИВЛ. В Камчатском крае «Альфа-групп» передаст продуктовые наборы для нуждающихся в категории 65+. Также корпорация «КИТ Строй» организовала раздачу продуктовых наборов в Республике Татарстан. 

              В Санкт-Петербурге благотворитель закупил семь машин скорой помощи для районов региона. В Пермском крае 30 тыс. единиц средств защиты переданы в медсанчасть, в Ярославской области оснащен госпиталь ветеранов войны. Новолипецкий металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» передали партию из 70 тыс. масок и респираторов для медучреждений и жителей Липецкой области.

              Институт обращает внимание на меры поддержки медперсонала. Так, власти обещают во Владимирской и Вологодской областях дополнительные выплаты врачам и персоналу, обеспечивающему работу медицинских учреждений. В Тюменской области врачей обеспечили медицинскими щитками. По инициативе бизнеса в Ярославской области организована гуманитарная помощь для медиков. В Ленинградской области организован сбор средств для медиков. 

              Кроме того, власти организовали меры поддержки предприятий и их работников. В частности, в Краснодарском крае, Сахалинской, Челябинской, Самарской, Иркутской областях, Республике Адыгея расширен перечень работающих предприятий. 

              В Камчатском крае, Республике Тыва снижены местные налоги. В Крыму отменили арендную плату за имущество в собственности региона для неработающих из-за коронавируса предприятий. В Республике Татарстан выдают пропуска для самозанятых. В Удмуртской Республике организован пакет мер поддержки бизнеса. 

              В Краснодарском крае действует автоматическое годовое продление лицензии на розничную продажу алкоголя, в Мурманской области утвердили дополненный региональный перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Также там действует целевая субсидия на поддержку занятости и утвержден механизм единовременной доплаты в связи с потерей работы. 

              Также в ЭИСИ отметили инициативы по поддержке семьи и детей. В Сахалинской области материнский капитал за рождение или усыновление второго ребенка увеличился до 250 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе и Республике Бурятия продуктовыми наборами обеспечили школьников из малообеспеченных семей. 

              Кроме того, в Тюменской области на сайте правительства собрана подборка полезных онлайн-ресурсов учреждений культуры. В Мурманской области составлен рейтинг лучших практик дистанционного обучения, в Республике Марий Эл работает электронная ярмарка педагогических вакансий и поиск работы для студентов в дистанционном режиме.

              В Томской области организованы дистанционные социальные услуги для семей с детьми с ограниченными возможностями и детьми-сиротами, в Санкт-Петербурге организовано раннее начало выплат семьям с детьми трех-семи лет и выплата для детей из многодетных семей, зачисленных в первый класс. 

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