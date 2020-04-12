Историк моды Васильев госпитализирован в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке.

«Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6 °С.», – рассказал Васильев RT.

Он также уточнил, что сдал тест на коронавирус, но результат анализа пока не пришел.

Позже на своей странице в Instagram Васильев рассказал, что 5 апреля он стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура – 37,5-38.

«Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова, узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь. Мне померили давление, взяли тест и, несмотря на мои просьбы меня не госпитализировать по принципу – дома стены лечат, увезли в Коммунарку», – отметил Васильев.

По его словам, по прибытии в больницу у телеведущего сразу же взяли анализы, которые показали двустороннее воспаление легких.

«Я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня +36,6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм», – написал он.

Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. В понедельник его выписали с отрицательными результатами на коронавирус.

Бабкина госпитализирована с пневмонией, она получает всю необходимую медицинскую помощь, а для большей результативности погружена в искусственную кому.

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