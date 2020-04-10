Страны ЕС договорились о новом формате сотрудничества разведок

По озвученной еще в 2017 году инициативе президента Франции Эммануэля Макрона 23 страны ЕС договорились о создании Разведывательной коллегии Европы (ICE) – новой платформы сотрудничества в области разведки.

Макрон предлагал, чтобы Европа обрела большую независимость от информации и ноу-хау великих держав – России, США и Китая – в том, что касается работы спецслужб, напоминает Deutsche Welle.

К участию в ICE пригласили все государства – члены ЕС, однако соответствующее соглашение о намерениях 26 февраля 2020 года в Загребе подписали только 21 страна плюс Норвегия и Великобритания. Вне коллегии остаются Болгария, Словакия, Польша, Люксембург и Греция. DW сообщает, что эта пятерка, а также Швейцария, вероятно, со временем получат статус партнера, подразумевающий «более гибкое взаимодействие».

Новая платформа не является местом обмена развединформацией или планирования операций спецслужб, у нее нет организационно-правовой формы и постоянного местонахождения, но все же имеется правление и наблюдательный совет. Все принятые ICE заявления и публикации не носят обязательного характера.

Сообщается, что ICE задумана как «свободная платформа», страны-участники которой три раза в год общаются в формате конференций и семинаров. Участниками этих мероприятий будут сотрудники спецслужб, правительственные чиновники, политики, эксперты и ученые. Встречи и семинары призваны содействовать диалогу разведывательного сообщества с лицами, принимающими решения, и экспертами, а также стимулировать интеллектуальный обмен. В этой связи Макрон призывал к развитию общей «стратегической разведывательной культуры».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала новый объединительный проект Евросоюза – Совместную разведывательную школу, где будут готовить специалистов по разведке для всех стран сообщества, и объясняла, почему вместо объединения спецслужб школа, скорее всего, сыграет прямо противоположную роль.