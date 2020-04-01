Путин оценил влияние удаленного режима совещаний кабмина на качество работы

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
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Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...

Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Путин оценил влияние удаленного режима совещаний кабмина на качество работы

              1 апреля 2020, 17:41

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент Владимир Путин выразил уверенность, что переход совещаний с правительством в дистанционный режим не скажется негативно на качестве работы. По его словам, проведение заседания удаленно продиктовано обстановкой.

              «Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка. И уверен, что удаленный режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится», – передает слова Путина ТАСС.

              Президент добавил, что обстановка «весьма напряженная», и с правительством он находится в контакте по несколько раз в день, передает РИА «Новости».

              «Поработаем и в таком удаленном режиме, режиме видеоконференции, в связи с тем что обстановка этого требует», – сказал Путин.

              Президент сообщил, что планирует во время телесовещания с членами правительства обсудить ситуацию с коронавирусом и социально-экономические вопросы.

              Премьер Михаил Мишустин сообщил, что постоянно будет докладывать Путину о мерах на фоне распространения коронавируса.

              «Владимир Владимирович, мы постоянно будем докладывать Вам о принимаемых правительством дополнительных мерах по поддержке граждан и экономики», – сказал он.

              На совещании премьер рассказал, что на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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