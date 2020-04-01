Кадыров решил полностью закрыть границы Чечни из-за коронавируса

После 5 апреля наземное и воздушное сообщение с Чечней будет полностью закрыто в связи с распространением коронавируса, в республике проведут мероприятия по санитарной очистке, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов», – передает слова Кадырова РИА «Новости».

Он добавил, что в случае необходимости экстренного вызова вопрос будет решаться в индивидуальном порядке с использованием чартеров. Для этого нужно будет обратиться в оперативный штаб по коронавирусу.

Тем, кому необходимо перемещаться по долгу службы, в республике выдадут специальные пропуска от оперштаба.

«Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», – подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что желающие уехать или приехать в республику до 5 апреля получат от властей Чечни содействие и необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.

За сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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