В ВОЗ оценили меры властей Москвы по сдерживанию коронавируса

Новые меры, принятые правительством Москвы для сдерживания коронавируса с 30 марта, должны сработать, их эффективность станет ясна в ближайшие дни, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович заявила, что «ВОЗ видит, что правительство Москвы в настоящий момент расширяет противоэпидемические меры в соответствии с развитием ситуации с вирусом», передает РИА «Новости».

По ее мнению, «ближайшие дни покажут, насколько эффективным будет сдерживание, но, как видно из опыта других стан, оно должно сработать».

Эксперт напомнила, что еще в начале вспышки коронавируса в России, в частности в Москве, начали активно применяться меры, рекомендованные ВОЗ для четырех различных сценариев передачи вируса, и данные действия соответствовали национальной оценке риска.

На ваш взгляд Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса? Да

Нет, но собираюсь

Нет, и не планирую

Мне не позволяет специфика моей работы



«В настоящее время особую роль в сдерживании распространения инфекции играют такие действия, как выявление на ранних этапах и изоляция пациентов с подтвержденным заражением; выявление лиц, которые контактировали с заразившимися; тестирование; физическое дистанцирование и самоизоляция; сохранение эффективности функционирования системы здравоохранения в условиях пандемии; своевременное и полное информирование населения», – отметила представитель ВОЗ.

Напомним, с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Вслед за Москвой и Подмосковьем другие российские регионы также стали вводить режим самоизоляции.

Во вторник сообщалось, что за сутки выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД