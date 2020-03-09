Ашраф Гани принял присягу президента Афганистана

Действующий глава Афганистана Ашраф Гани принял присягу президента, он второй раз подряд будет занимать этот пост, сообщил афганский телеканал «Толо ньюс».

Об этом сообщает ТАСС.

18 февраля Ашраф Гани был официально объявлен победителем на выборах главы государства.

22 декабря были объявлены предварительные результаты выборов, согласно которым Гани набрал 50,64% голосов.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября, их пыталась сорвать запрещенная в России группировка «Талибан». В день выборов погибли не менее 32 человек, еще 123 человека пострадали.