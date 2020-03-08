Столетний китаец вылечился от коронавируса

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8 марта, воскресенье | Последнее обновление — 22:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Подозреваемого в убийстве школьника в Петербурге отправили под домашний арест
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке
Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Полиамория лучше, чем тайные измены
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось? Подробности...
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Цена на нефть как замена демократии
Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью
Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из СирииПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
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