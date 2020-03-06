Россия возобновила импорт ржи после нескольких лет перерыва

Россия возобновила импорт ржи после трехлетнего перерыва. В последние два года урожаи ржи резко сократились, а в текущем селхозгоду, начавшемся в июле 2019 года, страна не экспортировала рожь, сообщается в прогнозе Российского зернового союза.

Ввоз ржи к 1 июля 2020 года может превысить 50 тыс. тонн, следует из прогноза организации. По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, экспорт не производился из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке, передает «Интерфакс».

В минувшем сельхозгоду экспорт составил всего 192 тыс. 500 тонн. «Основными покупателями были страны ЕС. Поставки туда шли через Латвию, на долю которой приходилось 52% всего объема экспортных продаж», – отметила Тюрина.



Она добавила, что экспорт шел в Германию (18% от общих поставок), Белоруссию (9%) и Киргизию (6%).



В текущем году Россия, чтобы обеспечить потребности мукомолов, импортировала уже 32 тыс. тонн ржи. В числе основных поставщиков оказалась Латвия, (46% от общего объема импорта), Эстония (35%) и Польша (17,6%).



«Исходя из темпов роста импорта и потребностей перерабатывающих предприятий, в оставшемся периоде текущего сельхозгода, то есть до 1 июля 2020 года, в Россию может быть ввезено еще порядка 20 тыс. – 25 тыс. тонн ржи», – сказала Тюрина.

Причиной этого стал тот факт, что в 2019 году урожай ржи в стране оказался минимальным почти за 30 лет ( с 1991 года) и составил 1,43 млн тонн из-за уменьшения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тыс. гектаров. «На этом фоне производство ржаной муки выросло на 3,4% и составило 653,2 тыс. тонн. Рост спроса на рожь со стороны производителей муки при сокращении рыночных ресурсов стал фактором возникновения дефицита ржи на внутреннем рынке. Превышение спроса над предложением ржи на внутреннем рынке привело к росту цен и отказу от экспорта», – пояснила Тюрина.

Также отмечается, что с июля 2019 года рожь у производителей подорожала в среднем на 52% (более чем на 5 тыс. рублей за тонну) – с 9 тыс. 800 рублей до 15 тыс. рублей. В результате подорожания ржи цены увеличились и на ржаную муку – с 15 тыс. рублей в июле 2019 года до 19 тыс. 500 рублей за тонну в конце февраля 2020 года.



В 2018 году сбор ржи в России сократился до 1,9 млн тонн с 2,5 млн тонн в 2017 году.



При этом повышение цен привело к росту рентабельности выращивания ржи. По словам Тюриной, это привело к увеличению посевных площадей под будущий урожай. Так, в прошлом году посевы озимой ржи под урожай 2020 года выросли на 200 тыс. гектаров и составили 1 млн 67 тыс. гектаров.

«Увеличение посевных площадей при условии получения средней урожайности приведет к росту валового сбора ржи и улучшит обеспечение внутреннего рынка. Это, в свою очередь, приведет к снижению внутренних цен и возобновлению экспорта российской ржи», – отметила эксперт.

В декабре прошлого года сообщалось о резком повышении цен на рожь, урожай которой в 2019 году называли самым низким с 2010 года.