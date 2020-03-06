Россия возобновила импорт ржи после нескольких лет перерыва

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6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 16:05  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
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      Обсуждение: 8 комментариев
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              Россия возобновила импорт ржи после нескольких лет перерыва

              6 марта 2020, 15:38

              Текст: Елизавета Булкина

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              Россия возобновила импорт ржи после трехлетнего перерыва. В последние два года урожаи ржи резко сократились, а в текущем селхозгоду, начавшемся в июле 2019 года, страна не экспортировала рожь, сообщается в прогнозе Российского зернового союза.

              Ввоз ржи к 1 июля 2020 года может превысить 50 тыс. тонн, следует из прогноза организации.  По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, экспорт не производился из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке, передает «Интерфакс».

              В минувшем сельхозгоду экспорт составил всего 192 тыс. 500 тонн. «Основными покупателями были страны ЕС. Поставки туда шли через Латвию, на долю которой приходилось 52% всего объема экспортных продаж», – отметила Тюрина.

              Она добавила, что экспорт шел в Германию (18% от общих поставок), Белоруссию (9%) и Киргизию (6%).

              В текущем году Россия, чтобы обеспечить потребности мукомолов, импортировала уже 32 тыс. тонн ржи. В числе основных поставщиков оказалась Латвия, (46% от общего объема импорта), Эстония (35%) и Польша (17,6%).

              «Исходя из темпов роста импорта и потребностей перерабатывающих предприятий, в оставшемся периоде текущего сельхозгода, то есть до 1 июля 2020 года, в Россию может быть ввезено еще порядка 20 тыс. – 25 тыс. тонн ржи», – сказала Тюрина.

              Причиной этого стал тот факт, что в 2019 году урожай ржи в стране оказался минимальным почти за 30 лет ( с 1991 года) и составил 1,43 млн тонн из-за уменьшения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тыс. гектаров. «На этом фоне производство ржаной муки выросло на 3,4% и составило 653,2 тыс. тонн. Рост спроса на рожь со стороны производителей муки при сокращении рыночных ресурсов стал фактором возникновения дефицита ржи на внутреннем рынке. Превышение спроса над предложением ржи на внутреннем рынке привело к росту цен и отказу от экспорта», – пояснила Тюрина. 

              Также отмечается, что с июля 2019 года рожь у производителей подорожала в среднем на 52% (более чем на 5 тыс. рублей за тонну) – с 9 тыс. 800 рублей до 15 тыс. рублей. В результате подорожания ржи цены увеличились и на ржаную муку – с 15 тыс. рублей в июле 2019 года до 19 тыс. 500 рублей за тонну в конце февраля 2020 года.

              В 2018 году сбор ржи в России сократился до 1,9 млн тонн с 2,5 млн тонн в 2017 году.

              При этом повышение цен привело к росту рентабельности выращивания ржи. По словам Тюриной, это привело к увеличению посевных площадей под будущий урожай. Так, в прошлом году посевы озимой ржи под урожай 2020 года выросли на 200 тыс. гектаров и составили 1 млн 67 тыс. гектаров.

              «Увеличение посевных площадей при условии получения средней урожайности приведет к росту валового сбора ржи и улучшит обеспечение внутреннего рынка. Это, в свою очередь, приведет к снижению внутренних цен и возобновлению экспорта российской ржи», – отметила эксперт.

              В декабре прошлого года сообщалось о резком повышении цен на рожь, урожай которой в 2019 году называли самым низким с 2010 года. 



               
               
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