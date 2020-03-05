Навальный поддержал выступающего за санкции против России Сандерса

Блогер Алексей Навальный заявил о поддержке кандидата в президенты США, демократа Берни Сандерса, высказавшись в его пользу во время партийных праймериз.

«Так приятно проснуться и узнать, что Берни выиграл! Я болел за него», – написал он, а позже добавил, что ему «больше всего нравится кампания Сандерса сейчас», пишет «Ридус».

Эта позиция Навального удивила многих представителей либерального лагеря, пишет портал. Этому, в частности, удивился главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Меня поразило, что Алексей Навальный в своем «Твиттере» поддержал Сандерса… Я просто вспомнил, что Сандерс – один из двух сенаторов, который голосовал против акта Магнитского 2012 года. Как-то, Алексей Анатольевич, это прозвучало на самом деле странно. Почему Сандерс. Левак из леваков. Мне не казалось, что программа, которую так расхваливает Сергей Гуриев, программа Навального, совпадает с программой Сандерса», – сказал Венедиктов в ходе шоу «Особое мнение».

Сандерс неоднократно выступал за экономическое и дипломатическое давление на Россию, напомнили авторы сообщества «АнтиПропаганда». Сандерс говорил, что усиление санкций и замораживание активов российского правительства по всему миру позволит «усмирить российскую агрессию, такую как аннексия Крымского полуострова».

«Я решительно поддерживаю санкции в отношении России, включенные в этот законопроект. Недопустимо, чтобы Россия вмешивалась в наши выборы здесь, в США, или где бы то ни было. Для таких действий должны быть последствия», – говорил он в 2017 году.

Этот кандидат в президенты США в 2018 году представил резолюцию, в которой настаивал на официальном признании вмешательства России в ход последних выборов главы Белого дома. Прямых доказательств подобного вмешательства так и не было представлено.

«Таким образом, даже сторонники и единомышленники Навального не понимают его поддержки кандидата, который систематически придерживается русофобской позиции и выступает за введение максимальных санкций», – заключили авторы Telegram-канала.