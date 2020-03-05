Белоруссия отказалась работать с Россией по интеграции до решения нефтяных вопросов

Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потому уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа (Белоруссии и России по интеграции), и смысла нет сейчас работать над этими «дорожными картами», пока не будут решены эти вопросы», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в четверг белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет привержена интеграционным процессам, однако будет четко следовать своим интересам.

До этого он обвинял Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД