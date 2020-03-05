Отношения Сербии и Китая стали пугать ЕС больше ее сотрудничества с Россией

Сотрудничество Сербии с Россией обсуждается все меньше, в Европе сильнее обеспокоены отношениями Сербии с Китаем, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Речь больше не о России», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

Как пояснил президент Сербии, сейчас «основное внимание» обычно «фокусируется на Китае». ЕС все чаще спрашивает Белград «о Китае, китайских инвесторах, китайских инвестициях».

Отвечая на вопрос о том, получал ли он от Белого дома «предостережения относительно китайских инвестиций», посетивший Вашингтон Вучич заявил, что эта тема особо не затрагивалась.

Однако он отметил, что сотрудничество его страны с Китаем – «капля в море по сравнению» с отношениями Китая и США, торговый оборот которых «в тысячу раз больше».

«То есть нормально, что вы это делаете, а нам запрещено делать то же самое, только в тысячу раз меньшем объеме? Ответа на это нам не дают», – сказал он.

Напомним, США принялись угрожать Сербии из-за покупки ЗРПК «Панцирь-С1».

Кроме того, Вучич ожидает «ужасного давления на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово», чтобы его можно было «включить в ООН».