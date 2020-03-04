Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Венгрии

В Венгрии в среду выявлены первые два случая заражения коронавирусом, сообщает венгерское информационное агентство МТИ со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

«У нас есть первый случай коронавируса, фактически это два пациента, которые были доставлены в медицинское учреждение из-за коронавирусной инфекции», – приводит ТАСС слова Орбана в его видеообращении в Facebook.

В среду также первый случай заражения был выявлен на Фарерских островах. В Италии число жертв вируса выросло с 79 до 107 человек, всего в стране зафиксировано 3089 случаев заражения.