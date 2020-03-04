Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек

Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.

«Начнем с выздоровевших, за день их стало 116, то есть их общее число выросло до 276. Жертвы возросли на 28, до 107», – заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает РИА «Новости».

Также Боррелли утверждает, что 276 человек выздоровели, что в процентном соотношении показывает увеличение положительной динамики на 72,5%. Кроме того, процент смертности от заболевания COVID-19 в настоящее время составляет 3,74% от общего числа инфицированных, тогда как уровень выздоровления – почти 8,5%, – подсчитано в ведомстве гражданской обороны.

Случаи заражения выявлены почти во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города «красной зоны» находятся в изоляции. В ряде областей, включая Ломбардию, Венето, Эмилия-Романью и Фриули – Венецию-Джулию, не работают школы. Правительство намерено принять новый пакет карантинных мер. Не исключено, что школы и университеты закроются по всей стране, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в больнице Пекина выявлен случай заболевания энцефалитом, вызванным новым типом коронавируса.

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