Украина захотела экспортировать электроэнергию в Россию и Белоруссию

Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ, заявил глава минэнерго и окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы активно дискутируем с белорусской стороной, менее активно с российской, по поставкам нашей электроэнергии. В ночные часы, когда «Энергоатом» готов продавать электричество, у нас на нее достаточно низкая цена, мы можем быть более конкурентоспособными на тех рынках. Но есть отказ», – заявил он в интервью агентству УНИАН.

По его словам, это несправедливо, так как Минск и Москва хотят поставлять электроэнергию Украине, но закрывают рынки от Киева.

Оржель призвал Белоруссию и Россию «работать на паритетных условиях».

Между тем, в декабре Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. В начале октября Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который останавливали в 2015 году.