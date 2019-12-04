Рада запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, соответствующий законопроект во втором чтении поддержали 274 депутата при минимально требуемых 226.

Во время рассмотрения правок к закону «О внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии» депутаты одобрили предложение главы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о запрете импорта электроэнергии из России.

«Правка носит запрещающий характер. <...> По двусторонним договорам невозможно будет получать электроэнергию из России», – передает ТАСС слова Геруса.

Депутат от партии «Батькивщина» Иван Крулько раскритиковал решение запретить импорт лишь из России, поскольку поставки российской электроэнергии, по его мнению, смогут идти и через Белоруссию.

«Остается возможность экспорта из Белоруссии, по сути, российской электроэнергии», – сказал он.

В начале октября Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году. Причиной восстановления коммерческих поставок мог стать дефицит угля.

Напомним, 11 ноября экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал, что решение об импорте электроэнергии из России на Украину будет отменено.

С воскресенья, 1 декабря, украинские трейдеры отказались импортировать электроэнергию из Белоруссии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД