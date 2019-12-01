Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии

С воскресенья, 1 декабря, украинские трейдеры отказались импортировать электроэнергию из Белоруссии, сообщают СМИ со ссылкой на участников рынка.

По словам источника украинского издания «Экономическая правда», импорт электроэнергии из Белоруссии прекращен с 01.00 по местному времени (02.00 мск).

«Беларусь сейчас дороже нашего рынка», – объяснил он.

Указывается, что общий импорт электроэнергии на Украину составляет 0,1-1,7% от потребления.

По словам участника рынка, импорт электроэнергии из России на Украину ночью составляет 16 мВт, а днем – порядка 200-300 мВт при потреблении 16 тыс. – 21 тыс. мВт.

В начале октября Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году.

В ноябре экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что решение об импорте электроэнергии из России на Украину будет отменено.