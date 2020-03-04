Новую интеллектуальную систему защиты от перегрузок для боевых самолетов создали в России

Российские инженеры получили патент на новую интеллектуальную систему защиты от критических перегрузок для боевых высокоманевренных самолетов, сообщили в пресс-службе Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Как пояснили в пресс-службе, при ведении высокоманевренного воздушного боя летчик постоянно должен отслеживать режимы пилотирования по индикаторам на приборной панели. Перегрузки могут достигать 9G. Новая интеллектуальная система в сочетании с нашлемной системой индикации и целеуказания «МиГ» позволит пилоту не отвлекаться на приборную панель и сосредоточиться на выполнении задач.

«Также предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы», – передает ТАСС сообщение компании.

«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолетах», – рассказал генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.

В частности, новинка, повышающая безопасность пилотирования, будет применена на самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

Ранее сообщалось, что российские ВВС вооружат стаями летающих роботов.

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