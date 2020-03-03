Россельхознадзор продлил запрет на ввоз экзотических животных из Китая

Временный запрет на ввоз в Россию из Китая экзотических животных, насекомых и членистоногих, а также живых рыб и гидробионтов продлен на неопределенный срок, сообщили в Россельхознадзоре.

«В целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов из КНР продлеваются на неопределенный срок до особого указания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Россельхознадзор с 30 января запретил в Россию ввоз всех видов экзотических и декоративных животных из Китая. Ограничения вводились на один месяц.

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