Названо число закрытых из-за коронавируса ресторанов и магазинов в Москве

В субботу в Москве закрылись около 55 тыс. точек общественного питания и магазинов в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать. В Москве закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет», – передает ТАСС слова Собянина.

Он добавил, что в столице зафиксировано более 1 тыс. случаев заражений коронавирусом.

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве», – сообщил мэр столицы.

В России зарегистрировано 1 тыс. 264 заболевших в 62 регионах.

С 28 марта в России началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения карантина. Газета ВЗГЛЯД писала о введенных в стране ограничениях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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