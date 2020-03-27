Число зараженных коронавирусом в мире превысило 500 тыс. человек

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 500 тыс. человек.

Как отмечают эксперты, в мире заражены 509 164 человека. Количество смертельных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 23 тысячи, передает РИА «Новости».

Тем временем, в США количество заразившихся COVID-19 превысило 90 тыс. человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, от новой коронавирусной инфекции скончались 1380 человек. Так, в Нью-Йорке зарегистрировано 365 летальных случаев, на а в городе Кинг штата Вашингтон – 109.

Тем временем, в Турции за последние сутки количество заразившихся коронавирусом возросло более чем на 2 тыс. человек, а в России умер четвертый человек с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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