Эксперт: В своем обращении Путин показал готовность государства противостоять кризисам

Посещение Владимиром Путиным больницы в Коммунарке и его обращение к нации показали, что его главный приоритет - здоровье граждан. Но перед общей угрозой необходимо объединиться всем, и поэтому президент призвал россиян к солидарности. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя послание Путина к гражданам России.

«Главной задачей речи президента стало оповещение общества о экстренных мерах по противодействию вирусу. Кроме того, очень символично, что этому обращению предшествовал визит Владимира Путина в больницу в Коммунарке, – считает гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. – Это означает, что он по сути сам возглавил все действия в эпидемиологической сфере. Также это важный сигнал для всей вертикали власти. Это знак, что вся административная структура должна мобилизоваться».

Напомним, что во вторник президент посетил больницу в московской Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы. На следующий день Путин выступил с обращением, в котором перечислил ряд мер по защите граждан в условиях угрозы распространения Covid-19. В частности, президент заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей.

Напомним, что последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Во время обращения к россиянам глава страны продемонстрировал заботу о каждом человеке, подчеркнул Старовойтов. «Президенту важны не сухие данные статистики в целом, а важно сохранить как можно больше жизней. Он прямо говорит: наша задача – сберечь людей, сберечь каждого», – сказал политолог.

Также в речи содержался призыв к солидарности, добавил Старовойтов. «В мир сейчас пришла большая беда, и люди должны отставить свои мелкие, частные разногласия. Независимо от политических взглядов, экономических предпочтений, особенностей нашего мироустройства, мы должны объединиться в борьбе против общего зла», – подчеркнул собеседник.

«Есть у этого обращения и внешнеполитическое измерение – то, как будут интерпретировать действия России во внешней среде. Когда президент выступает, когда наше государство предпринимает конкретные действия в эпидемиологической сфере, Россия тем самым демонстрирует всему миру уровень своей мобилизационной готовности. То, в какой степени страна готова к кризисам разного рода, конечно же, внимательно отслеживают за рубежом», – резюмировал политолог.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД