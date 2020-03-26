Экс-промоутера Емельяненко разыскивают за наркотики

Бывший промоутер бойца ММА Александра Емельяненко Олег Раевский объявлен в розыск по делу о сбыте наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Раевского возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Он объявлен в розыск», – сообщил источник ТАСС.