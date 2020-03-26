В ОНФ предложили меры по борьбе с поджогами лесов

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают закрепить за государством право собственности на древесину с арендованных лесных участков, пострадавших в результате пожаров, что поможет остановить умышленные поджоги арендованных лесов, сообщила пресс-служба ОНФ.

Эксперты отмечают, что действующее законодательство содержит нормы, которые мотивируют недобросовестных лесопользователей устраивать пожары. По их мнению, Минприроды недооценивает умышленные поджоги как причину пожаров.

«Если по проекту освоения лесов десятилетиями нужно вырубать данный лесной участок, то в случае низовых пожаров это происходит, возможно, за год – за два... Мы предлагаем закрепить за государством право собственности на древесину, заготавливаемую при проведении санитарных рубок насаждений, пострадавших во время пожаров на переданных в аренду участках», – передает РИА «Новости» слова эксперта тематической площадки ОНФ «Экология» Александра Когана.

В Минприроды пояснили, что сегодня при ЧС лес и так является государственной собственностью. При этом Коган отметил, что далеко не во всех случаях объявляют ЧС. По его словам, будет правильным не только считать такой лес госсобственностью, но и реализовывать его с биржи, чтобы это было прозрачно.

Для мониторинга пожарной опасности и выявления незаконных рубок ОНФ предлагает создать единую автоматизированную систему мониторинга. Такая система может быть создана на базе существующих информационных систем Рослесхоза. Арендаторов необходимо обязать передавать сведения в систему. Для мониторинга эксперты предлагают использовать видеонаблюдение, устанавливаемое на вышках сотовой связи, квадрокоптеры, космические снимки со спутника.

Также для исключения экономической подоплеки лесных пожаров эксперты ОНФ предложили предусмотреть досрочное расторжение договора аренды лесного участка в случае фиксации на нем пожара большей площади, чем зафиксирована проектом под ежегодный объем заготовки древесины.

В ОНФ напомнили, что по итогам медиафорума «Правда и справедливость» 2019 года президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по изменению законодательства в части охраны лесов от пожаров.