Правительство Мексики приостановило работу из-за коронавируса

Правительство Мексики с четверга приостановит работу в качестве меры предупреждения распространения нового коронавируса, объявил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

Заместитель министра здравоохранения Мексики объявил, что «все федеральное правительство временно прекращает деятельность», уточнив, что руководители каждого ведомства сами решат, по каким направлениям работа будет продолжена, передает ТАСС.

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При этом он подчеркнул, что деятельность структур, отвечающих за медицинское обслуживание, безопасность, энергоснабжение и другие сферы, имеющие первостепенное значение, будет вестись в обычном режиме.

К настоящему времени в латиноамериканской стране было выявлено 475 случаев заражения новым коронавирусом, шесть человек скончались. О первом заболевшем официально стало известно 28 февраля.

Во вторник власти объявили, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.

Отметим, по данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания. Так, за последние сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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