Российского хоккеиста дисквалифицировали за кокаин

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25 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

Нарендра Моди решил не идти по демократическому пути, который указал ТрампФото: REUTERS/Jonathan Ernst
Почти 1,7 миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...

Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...
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Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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    План Путина против коронавируса

    Коронавирус взял россиян в заложники

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Российского хоккеиста дисквалифицировали за кокаин

                 25 марта 2020, 21:17
              Фото: Newspix24/Matti Matikainen/Global Look Press
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Защитник хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток), выступающего в КХЛ, 26-летний Кирилл Дьяков попался на употреблении кокаина. Его дисквалифицировали на 15 месяцев, сообщает Международная федерация хоккея (ИИХФ).

              Дьяков сдал положительный на кокаин допинг-тест 2 ноября после матча с московским «Спартаком». 9 декабря его временно отстранили от хоккея, а позже было принято решение о его дисквалификации на 15 месяцев, начиная со 2 ноября 2019 года, говорится на сайте ИИХФ.

              Подчеркивается, что запрещенное вещество употреблялось «в контексте, не связанном со спортивными показателями, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным».

              Дьяков не стал подавать апелляцию и принял отстранение от хоккея, которое будет действовать до 2 февраля 2021 года.

              Также дисквалифицированы казахский защитник Владислав Никифоров (на 15 месяцев), который попался на мельдонии, и 30-летний канадский нападающий Майкл Бадд (на 24 месяца), которого поймали на кокаине.

              В августе 2019 года на кокаине также попался нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Евгений Кузнецов. В НХЛ его отстранили на три игры, от игр сборной России – на четыре года.


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