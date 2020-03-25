Российского хоккеиста дисквалифицировали за кокаин

Защитник хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток), выступающего в КХЛ, 26-летний Кирилл Дьяков попался на употреблении кокаина. Его дисквалифицировали на 15 месяцев, сообщает Международная федерация хоккея (ИИХФ).

Дьяков сдал положительный на кокаин допинг-тест 2 ноября после матча с московским «Спартаком». 9 декабря его временно отстранили от хоккея, а позже было принято решение о его дисквалификации на 15 месяцев, начиная со 2 ноября 2019 года, говорится на сайте ИИХФ.

Подчеркивается, что запрещенное вещество употреблялось «в контексте, не связанном со спортивными показателями, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным».

Дьяков не стал подавать апелляцию и принял отстранение от хоккея, которое будет действовать до 2 февраля 2021 года.

Также дисквалифицированы казахский защитник Владислав Никифоров (на 15 месяцев), который попался на мельдонии, и 30-летний канадский нападающий Майкл Бадд (на 24 месяца), которого поймали на кокаине.

В августе 2019 года на кокаине также попался нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Евгений Кузнецов. В НХЛ его отстранили на три игры, от игр сборной России – на четыре года.