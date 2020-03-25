Политолог: Озвученные президентом меры соответствуют духу социальных поправок в Конституцию

Поводом для изменений в налоговой системе, в целом в экономике, стала угроза вируса, но эти меры вводятся не на две-три недели, а на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

«Меры, которые сегодня озвучил президент, призваны не допустить серьезных потерь от экономического кризиса, который спровоцировала в мире пандемия: потерь как для граждан, так и для малого и среднего бизнеса в России, – заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – Но по сути дела, угроза вируса стала триггером для действий в экономике, которые были заранее запланированы. В частности, мер, связанных с налогообложением и так далее».

Государство добивается справедливости в обществе, в том числе с помощью налогов, и именно справедливость стала одной из главных тем в обращении главы государства к гражданам страны, считает политолог. «Обращение прямо рифмуется и логично выходит из духа конституционных поправок, на которых настаивал президент и которые теперь ждут одобрения со стороны граждан страны», – считает эксперт.

По мнению Мартынова, нынешний кризис – это не только новые опасности, но и новые возможности. «Сегодня мы, как страна, как общество, мобилизуемся и готовимся к самому сложному сценарию. Наше общество может проявить серьезную ответственность в выполнении всех намеченных мер. Только таким путем оно сможет не только минимизировать потери от этого всемирного пандемического кризиса, но и выйти из этого кризиса победителем», – подытожил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, а также предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий пандемии для экономики в целом и благосостояния граждан.

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