Путин и Моди обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор в связи с распространением коронавируса.

Беседа состоялась по инициативе индийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса накануне экстренного саммита G20.

«В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции», – отмечается в сообщении.

Политики выразили взаимную признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья граждан обеих стран.

Путин и Моди условились укреплять координацию в борьбе с коронавирусной угрозой.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник «общенациональную блокировку» сроком на три недели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.