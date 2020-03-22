Опубликовано видео с места ликвидации готовившего теракт в Уфе боевика

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео, на котором показано место ликвидации в пригороде Уфы боевика, планировавшего теракт.

Показан автомобиль преступника, который окружен силовиками. У машины разбито заднее стекло, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в субботу был ликвидирован боевик, который на требование сложить оружие открыл огонь. Его нейтрализовали в ходе перестрелки.

При себе у него нашли пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению.