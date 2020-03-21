Эксперт: Именно сейчас граждан надо обеспечить правом на качественную медпомощь

«Обновленная Конституция будет укреплять российскую медицину, что необходимо в кризисной ситуации. Она также закрепляет всеобщую доступность здравоохранения, что является неотъемлемым правом каждого», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август.

«В нынешних кризисных условиях распространения коронавируса особо важно обеспечивать граждан правом на доступную и качественную медицинскую помощь. Это право уже записано у нас в Конституции. Мы сейчас можем сравнить реакцию нашего здравоохранения с реакцией европейских стран, о которых мы думали, что там все идеально. Но как видим, там тоже есть проблемы», – сказала политконсультант Алена Август.

Она подчеркнула, что вне зависимости от ситуации в мире из-за пандемии коронавируса и обрушения цен на нефть в России всегда должна быть сильная медицина. По ее словам, обновленная Конституция сделает невозможным сокращение финансирования сферы здравоохранения. «Поправки к Конституции закрепляют всеобщие равные права на всей территории нашей страны, в том числе в отношении доступа к возможностям системы здравоохранения. К сожалению, пока не все регионы выполняют эту норму», – отметила эксперт.

По ее словам, площадь только одной Якутии может в разы превышать территорию нескольких европейских стран и сейчас медицинская помощь доступна в республике далеко не во всех населенных пунктах. «Основная масса людей в Якутии живет в трех больших населенных пунктах, а все остальные – в маленьких пунктиках и стойбищах. Мы в этом плане очень сложная страна. Поэтому поправки к Конституции очень важны», – подытожила Август.

Напомним, согласно одобренным законодателями поправок к Конституции, в статье 72 (которая касается совместного ведения центральной и региональных властей) предполагается закрепить обязанность государства по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, по сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни.

Накануне Центризбирком утвердил процедуру общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию и общий вид бюллетеня. Также ЦИК запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках.

Ранее Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим Основному закону. Голосование запланировано на 22 апреля.

На этой неделе президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Севастополе заявил, что если ситуация с коронавирусом в России будет неблагоприятной, то власти перенесут срок голосования по поправкам к Конституции. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», – сказал президент.

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что голосование должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, но дата голосования будет зависеть от «обстоятельств и ситуации».