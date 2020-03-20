Двухлетнего ребенка оставили в квартире в Подмосковье с просьбой передать в полицию

Следователи начали проверку после обнаружения в арендуемой квартире в Серпухове двухлетнего мальчика, которого через записку попросили передать полиции, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

«Из сообщения средств массовой информации следует, что мальчик находился один в съемной квартире и смотрел мультики. Ребенка обнаружил арендодатель, который сдавал жилье девушке с сыном и ее молодому человеку. Мужчина незамедлительно обратился с сообщением в правоохранительные органы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рядом с мальчиком была записка с просьбой передать его в полицию, сообщила Начальник пресс-службы ГУ МВД России области Татьяна Петрова, передает РИА «Новости».

Матерью мальчика оказалась 22-летняя жительница Магадана, она снимала квартиру со своим знакомым.

«Мы связались сейчас с уполномоченным по правам ребенка в Магадане, и уже сейчас мы на связи, работаем по поиску родственников мальчика. Малыш находится сейчас в больнице, состояние удовлетворительное, проходит медицинское обследование, и при выяснении всех обстоятельств будет в дальнейшем решаться его судьба», – сообщила «360» Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

По данному факту начата доследственная проверка.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете. СК начал проверку после гибели женщины