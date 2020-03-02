Блогеры отреагировали на заявление об «антигуманности» суррогатного материнства

Журналисты и блогеры прокомментировали заявление почетного председателя исполкома Союза педиатров России, члена президиума РАН Александра Баранова, который осудил практику суррогатного материнства, назвав ее «антигуманной».

«Меня Бог миловал – троих родила сама. Но если бы не миловал, обязательно обратилась бы к суррогатной матери. Даже дискуссии о запрете суррогатного материнства – это как раз и есть антигуманное, ничем не спровоцированное живодерство по отношению к бесплодным женщинам», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«По этому поводу все уже сказала незабвенная Рейчел Грин (героиня популярного американского сериала «Друзья» в исполнении актрисы Дженнифер Энистон – прим. ВЗГЛЯД): «No uterus – no opinion» (с англ. – «Нет матки – нет мнения»)», – написала она.

«Ну, и я добавлю. Дорогие мужчины! Сделайте нам подарок к 8-му марта. Оставьте решение, что делать с собственной маткой, за теми, у кого эта матка есть. А мы в ответ постараемся не выносить безапелляционных суждений о муках эректильной дисфункции», – заключила Симоньян.

«Казалось бы, медик со стажем, бывший замминистра здравоохранения, а говорит такие глупости… Спор о нравственности суррогатного материнства перестал быть актуальным еще лет 10 назад. Я думаю, многие женщины, которые смогли стать матерями только благодаря этой услуге, могут привести Александру немало аргументов», – написала модель Алена Водонаева.

«А ведь есть огромное количество семей в сложной ситуации, для которых материнство это недостижимая мечта, потому что они не могут завести ребенка без помощи суррогатной матери, а оплатить ее услуги могут себе позволить только состоятельные люди. Таким семьям и надо давать субсидии. Помогайте оплачивать услуги суррогатных матерей, и будет вам демографический рост», – добавила Водонаева, которая ранее резко критиковала семьи, получающие материнский капитал.

Александр Баранов, выступая на III Гиппократовском форуме в Москве, заявил, что Союз педиатров России выступает против суррогатного материнства.

«Я считаю, что суррогатное материнство антигуманно и не соответствует идеям человечности. Демография – серьезная проблема, и решить эту проблему может только многодетность», – приводит его слова «Интерфакс».

Он также указал на опасность экстракорпорального оплодотворения для здоровья женщины и ребенка и заявил о настороженном отношении к этой технологии: «ЭКО – это не тот инструмент и путь, который может исправить демографическую ситуацию в стране».

Академик напомнил, что в 2015 году конгресс педиатров поддержал предложение патриарха Кирилла вывести аборты из системы ОМС.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин и подразумевает торговлю людьми.