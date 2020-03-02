Путин поздравил Горбачева с 89-летием

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР, главу международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 89-летием.

«Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Горбачев «и сегодня много трудится, уделяет неустанное внимание значимой общественной работе, воплощает в жизнь востребованные гуманитарные проекты».

Президент пожелал Горбачеву доброго здоровья и успехов.

Михаил Сергеевич Горбачев – российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991). Лауреат Нобелевской премии мира (1990).