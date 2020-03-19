Доллар поднялся выше 81 рубля

На торгах утром в четверг рубль перешел к снижению, доллар поднялся до 81,97 рубля, следует из данных биржи.

Евро достиг 88,6 рубля, передает РИА «Новости».

При этом на открытии торгов рубль укрепился на 0,5%, а к евро на 3,2%, передает ТАСС.

Цены на нефть утром в четверг скорректировались после падения до 17-летнего минимума.