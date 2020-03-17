Минсельхоз заявил о достаточном запасе зерна в России

В России достаточно запасов сельскохозяйственного сырья, в том числе зерна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что резких скачков цен на продукты в стране не наблюдается, передает РИА «Новости».

Вместе с тем российским аграриям не хватает удобрений, топлива и семян на посевную, подчеркнул глава ведомства.

Минсельхоз не фиксирует дефицита по товарам повышенного спроса, включая крупы и консервы, добавил Патрушев, сообщает ТАСС.

В ведомстве не ожидают дефицита сельхозпродукции вплоть до нового урожая, уточнил он.

В понедельник Минсельхоз поручил регионам обеспечить на два месяца запасы основных продуктов.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что дефицита продуктов из-за коронавируса в России не будет.