Германия объявила о жестких ограничительных мерах на фоне коронавируса

Немецкое правительство решило ввести строгие карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, немцы должны отказаться от поездок внутри и за пределы страны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, ночевки в туристических целях недопустимы, сообщает Deutsche Welle.

«Таких мер в нашей стране еще не было», – заявила канцлер ФРГ.

В стране планируют закрыть театры, музеи, торговые ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха, зоопарки, школы и университеты, спортивные залы, бассейны, игровые площадки, клубы, дискотеки, казино, бордели, бары и пабы.

Меркель попросила граждан придерживаться новых ограничений и правил, чтобы помочь в сдерживании распространения коронавируса.

«Я надеюсь на понимание людей. Бесполезно закрывать школу, если ее ученики встретятся где-то еще», – добавила канцлер.

Ранее власти Германии приняли решение с 16 марта закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией в связи с распространением коронавируса.

Ко вторнику число заразившихся коронавирусом в мире превысило 177 тыс. человек. При этом число умерших от заболевания составило 7 тыс. 72 человека

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД