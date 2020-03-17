Названа причина взрыва в доме под Смоленском

Взрыв в доме в деревне Раковка в Смоленской области, в результате которого в ночь на вторник пострадали четыре человека, произошел при попытке изготовить самодельное взрывное устройство, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Взрыв произошел, когда мужчины пытались изготовить самодельное устройство для глушения рыбы. Один из них смог дозвониться до экстренных служб и родственников, чтобы попросить о помощи», – сообщил источник ТАСС, добавив, пожара после взрыва не было.

Управление МВД по Смоленской области проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее во вторник сообщалось, что четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.