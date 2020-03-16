Нефть подешевела на фоне обнуления ставки ФРС США

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,4% – до 32,11 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01.40. Цены на нефть упали на фоне обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 4,4% и находится на отметке в 30,4 доллара за баррель, передает ТАСС.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

Так, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на американские гособлигации и 200 млрд долларов на ипотечные ценные бумаги.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, после чего цены на черное золото стали снижаться. В связи с этим первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что Россия вступила в «новую устойчивую реальность», где длительное время придется жить с ценой нефти в 35 долларов за баррель.

13 марта Трамп поручил «до самого верха» заполнить нефтяной резерв США, после чего нефть краткосрочно подорожала.

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