Лишь трое из 14 россиян заразились коронавирусом внутри страны

Из 14 случае коронавируса, выявленных в России за последние сутки, только три случая заражения связаны с контактами внутри страны, а не являются завозными, сообщает Роспотребнадзор.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Всего в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, также остановлено ж/д сообщение с рядом стран.

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