Туман нарушил работу сочинского аэропорта

В Сочи из-за тумана оказалась нарушена работа аэропорта, воздушная гавань не смогла вовремя принять три рейса из Москвы и Петербурга, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Из-за сильного тумана в Международном аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживается три рейса», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Два рейса из Москвы авиакомпаний S7 Airlines и «Уральские авиалинии» направили на запасной аэродром в Краснодар. Туда же направили рейс из Петербурга компании «России».

В начале марта в аэропортах Москвы оказались задержаны и отменены более 60 рейсов.