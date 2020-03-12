У двух туристов из Москвы в Израиле выявлен коронавирус

Коронавирус обнаружен в Израиле у двух туристов, прилетевших из Москвы 3 марта, сообщило министерство здравоохранения страны.

«Пациенты с коронавирусом 92 и 98 – туристы, которые прибыли в Израиль в рамках организованного тура. Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив SU502 (регулярный рейс компании «Аэрофлот», – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение израильского ведомства ТАСС.



По данным Минздрава, сейчас на территории еврейского государства зарегистрировано уже более 100 случаев заражения коронавриусом.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. В России за последние сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

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На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

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